Somaspor Başkent'te terleyecek - Son Dakika
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Somaspor Başkent'te terleyecek

23.09.2022 10:40
Somaspor Başkent'te terleyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Esenler Erokspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Somaspor, yarın deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Esenler Erokspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Somaspor, yarın deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak. Etimesgut Belediyesi Ankara Stadı'nda Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, "Erokspor galibiyeti bizi kendimize getirdi. İnanıyorum ki Ankara'da da kazanıp yolumuza devam edeceğiz" yorumunu yaptı. Soma, grupta 5 puan topladı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Esenler, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor Başkent'te terleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somaspor Başkent'te terleyecek - Son Dakika
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