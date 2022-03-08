Somaspor deplasmanda terleyecek - Son Dakika
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Somaspor deplasmanda terleyecek

08.03.2022 11:51
Somaspor deplasmanda terleyecek

TFF 2'nci Lig Kırmıçı Grup'ta hafta sonunda evinde Sivas Belediyespor'u 2-1 yenerek Play-Off yolunda yeniden umutlanan Somaspor, yarın Afjet Afyonspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmıçı Grup'ta hafta sonunda evinde Sivas Belediyespor'u 2-1 yenerek Play-Off yolunda yeniden umutlanan Somaspor, yarın Afjet Afyonspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Zafer Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Topladığı 48 puanla Play-Off hattının 1 puan ve tek basamak gerisinde yer alan Somaspor'da kart cezalısı Özcan, Afyon'da forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, 5'inci Sivas Belediyespor'u 1 puan geriden takip ettiklerini belirterek, "Erteleme maçımızı kazanıp yeniden ilk 5'in içine girmeyi amaçlıyoruz. Çıkışımızı Afyon'da da sürdüreceğiz" dedi.


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Futbol Federasyonu, Play Off, Afyon, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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