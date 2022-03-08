TFF 2'nci Lig Kırmıçı Grup'ta hafta sonunda evinde Sivas Belediyespor'u 2-1 yenerek Play-Off yolunda yeniden umutlanan Somaspor, yarın Afjet Afyonspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Zafer Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Topladığı 48 puanla Play-Off hattının 1 puan ve tek basamak gerisinde yer alan Somaspor'da kart cezalısı Özcan, Afyon'da forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, 5'inci Sivas Belediyespor'u 1 puan geriden takip ettiklerini belirterek, "Erteleme maçımızı kazanıp yeniden ilk 5'in içine girmeyi amaçlıyoruz. Çıkışımızı Afyon'da da sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Somaspor deplasmanda terleyecek - Son Dakika