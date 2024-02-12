Somaspor, İnegölspor'a yenilerek çıkışa geçemedi - Son Dakika
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Somaspor, İnegölspor'a yenilerek çıkışa geçemedi

Somaspor, İnegölspor\'a yenilerek çıkışa geçemedi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Somaspor, deplasmanda İnegölspor'a 1-0 yenilip çıkışa geçemedi. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, bir türlü Play-Off potasına adını yazdıramadı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kayıpları telafi edecek güçte olduklarını söyledi ve önlerinde yoğun bir maç takvimi olduğunu belirtti. Somaspor bu hafta evinde zirve mücadelesi veren Kastamonuspor'la karşılaşacak.

12.02.2024 10:55  Güncelleme: 10:57
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Somaspor, deplasmanda İnegölspor'a 1-0 yenilip çıkışa geçemedi. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, bir türlü Play-Off potasına adını yazdıramadı. Haftayı 36 puanla 8'inci sırada tamamlayan Somaspor, 6'ncı İskenderunspor ve 7'nci Menemen Futbol Kulübü'nün 3 puan gerisinde yer aldı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, son haftalarda yaşanan kayıpları telafi edecek güçte olduklarını söyledi. Önlerinde yoğun bir maç takvimi bulunduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Rakiplerimizin puanlar kaybettiği haftaları maalesef iyi değerlendiremedik. Ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Somaspor bu hafta evinde zirve mücadelesi veren Kastamonuspor'la oynayacak.

Kaynak: DHA

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