Somaspor Kırklarelispor\'u 2-0 Yendi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Somaspor evinde Kırklarelispor'u 2-0 yenerek galibiyete uzandı. Kırklarelispor maçın 21'inci dakikasında Koray Tekin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Somaspor 33'üncü dakikada Sinan'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk devre Somaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, Enes 90+2'nci dakikada siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydetti: 2-0. Somaspor bu galibiyetle 29 puana yükseldi, Kırklarelispor ise 30 puanda kaldı.