Somaspor, son sıradaki Adana Demirspor'a 3-0 yenilip 11'inci sıraya geriledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Somaspor, son sırada bulunan Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek büyük şok yaşadı.

Borçları yüzünden sezon başında FIFA tarafından 48 puanı silinen ve TFF Lisans Kurulu'nun kestiği 3 puan silme cezası ise henüz tabloya yansıtılmayan Adana Demirspor, altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla Somaspor'a büyük sürpriz yaptı. Geçen hafta ilçede meydana gelen maden kazası nedeniyle evinde oynayacağı Sebat Spor maçı ileri bir tarihe ertelenen siyah-beyazlılar, Adana'da farklı bir yenilgi alarak tırmanışa geçemedi. Bir maçı eksik şekilde 7 puanda kalan ve 11'inci sıraya gerileyen Manisa ekibi, bu hafta evinde zirve adaylarından Aliağa Futbol ile karşı karşıya gelecek.