 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Somaspor'un genç yeteneği Arda Çolak, performansıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Somaspor'un genç yeteneği Arda Çolak, performansıyla dikkat çekiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor'un forvet oyuncusu Arda Çolak, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. 19 yaşındaki forvet, Somaspor formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol atarken, aynı zamanda eğitim hayatına da devam ediyor. Arda, A Milli Takım formasını giymeyi hedeflediğini ve ülkede kendini kanıtlayarak Premier Lig'e transfer olmayı amaçladığını belirtti.

Somaspor\'un genç yeteneği Arda Çolak, performansıyla dikkat çekiyor
17.01.2024 - 12:24,
Abone Ol

Şevket YILMAZ/ SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'un forvet oyuncusu Arda Çolak, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bonservisi Manisa FK'da olan 19 yaşındaki forvet, Somaspor formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol attı. Aynı zamanda eğitim hayatına da devam eden Arda, "İzmir Bornova Anadolu Lisesi mezunu olup İzmir Dokuz Eylül Mühendislik

bölümünü kazandım. Okumayı da futbolu da çok seviyorum. Amacım öncelikle A Milli Takım formasını giyebilmek. Ay-yıldızlı formayla mücadele edeceğime inanıyorum. Sonraki hedefim ise ülkemde kendimi kanıtlayıp Premier Lig'e transfer olmak. Çok çalışıyorum. Somaspor'daki hocam Burhanettin Basatemür'un bana desteği bir hayli fazla. Onun büyük katkısıyla kendimi iyi bir seviyeye getireceğim" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım, Manisa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor'un genç yeteneği Arda Çolak, performansıyla dikkat çekiyor - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:52
Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06
9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21 Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:48:55. #1.12#
SON DAKİKA: Somaspor'un genç yeteneği Arda Çolak, performansıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement