Son 4 dakikada 13 sayı farkı eriten Beşiktaş, Virtus Bologna'yı 103-101 yendi - Son Dakika
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Son 4 dakikada 13 sayı farkı eriten Beşiktaş, Virtus Bologna'yı 103-101 yendi

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Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti. Son 4 dakikaya 13 sayı geride giren siyah-beyazlı ekip, bitime 1 saniye kala attığı üçlükle öne geçerek 9. haftada dördüncü galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti.

PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 24-24 eşitlikle geçilirken Beşiktaş, devreye 54-47 geride girdi.

Virtus Bologna, üçüncü çeyreği de 74-70 önde geçti. Son çeyreğin başlarında farkı açan İtalyan ekibi, son 4 dakikaya da 13 sayı farkla önde girdi.

Siyah-beyazlı ekip, maçın son dakikalarında farkı eritti. Karşılaşmanın bitmesine 1 saniye kala attığı üçlükle 103-101 öne geçen Beşiktaş, maçtan da bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 9. haftada dördüncü galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise beşinci kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
BasketbolBeşiktaşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Son 4 dakikada 13 sayı farkı eriten Beşiktaş, Virtus Bologna'yı 103-101 yendi - Son Dakika
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