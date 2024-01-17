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Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Samsunspor, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor\'u uzatmalarda yıktı
17.01.2024 - 20:02,  Güncelleme: 20:11
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Alanyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçı Samsunspor kazandı.

UZATMALARA GİTTİ

Alanyaspor, 16. dakikada Eren Altıntaş ile 1-0 öne geçti. Samsunspor, bu gole 74. dakikada Muhammed Gümüşkaya ile yanıt verdi.

Son anlar nefes kesti! Samsunspor Alanyaspor'u kupadan eledi

SAMSUNSPOR TURLADI

Maçın 90 dakikalık bölümü 1-1 bitti ve maç uzatmaya gitti. Samsunspor, 91. dakikada Soner Aydoğdu ile 2-1 öne geçti. Karadeniz temsilcisi 120+1'de Muhammet Ali Özbaskıcı'nın golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Samsunspor, bu skorla Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Alanyaspor, turnuvaya veda etti.

Son anlar nefes kesti! Samsunspor Alanyaspor'u kupadan eledi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı - Son Dakika
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