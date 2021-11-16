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Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak - Son Dakika

Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak

16.11.2021 00:58

Portekiz'den sonra son Avrupa şampiyonu İtalya da Dünya Kupası'na direkt katılma şansını yitirdi. Kuzey İrlanda ile 0-0 berabere kalan İtalya, İsviçre'nin evinde Bulgaristan'ı 4-0 yenmesiyle 2. sıraya düştü. Böylece İtalya, Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalamaya çalışacak.

Son Avrupa şampiyonu İtalya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda savunmasını geçemeyince deplasmandan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Aynı anlarda İtalya ile eşit puandaki İsviçre ise sahasında Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etti.

İSVİÇRE DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NDA

Bu sonuçların ardından İsviçre grubu 18 puanla lider tamamlayarak Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için yerini ayırttı.

İTALYA'YA PLAY-OFF ŞOKU

Grubunu 16 puanla ikinci bitiren İtalya ise Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak.

PORTEKİZ DE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Grubun son maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup olan Portekiz de direkt katılım hakkını rakibine kaptırmıştı.

Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak

Dünya Kupası, Play Off, İsviçre, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak - Son Dakika
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