Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu - Son Dakika

Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu

Son Güncelleme: 10.09.2023 18:14

Son dakika: Almanya, 2023 FIBA Dünya Kupası'nın final maçında Sırbistan'ı 83-77 yenerek şampiyon oldu.

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası Finali'nde Sırbistan'ı 83-77 mağlup eden Almanya, tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna uzandı.

Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu

PANZERLER, 3. ÇEYREK ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

2023 FIBA Dünya Kupası finalinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Sırbistan 26-23 önde tamamladı. Almanya, ikinci periyotta maçta dengeyi sağladı ve takımlar soyunma odasına 47-47 eşitlikle gitti. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Panzerler periyodu 69-57 önde geçti. Son periyotta da skor avantajını koruyan Almanya, Sırbistan'ı 83 -77 mağlup etti.

Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu

SCHRÖDER EN SKORER İSİM

Almanya'da Dennis Schröder 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Sırbistan'da ise Aleksa Avramovic'in 21 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu

ALMANYA'NIN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Turnuvada 2002'de üçüncülük elde etmesinin ardından tarihinin en iyi derecesine bu turnuvada ulaşan Almanya, FIBA Dünya Kupası'nda ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sırbistan, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu - Son Dakika
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