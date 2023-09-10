Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası Finali'nde Sırbistan'ı 83-77 mağlup eden Almanya, tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna uzandı.

PANZERLER, 3. ÇEYREK ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

2023 FIBA Dünya Kupası finalinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Sırbistan 26-23 önde tamamladı. Almanya, ikinci periyotta maçta dengeyi sağladı ve takımlar soyunma odasına 47-47 eşitlikle gitti. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Panzerler periyodu 69-57 önde geçti. Son periyotta da skor avantajını koruyan Almanya, Sırbistan'ı 83 -77 mağlup etti.

SCHRÖDER EN SKORER İSİM

Almanya'da Dennis Schröder 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Sırbistan'da ise Aleksa Avramovic'in 21 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

ALMANYA'NIN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Turnuvada 2002'de üçüncülük elde etmesinin ardından tarihinin en iyi derecesine bu turnuvada ulaşan Almanya, FIBA Dünya Kupası'nda ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.