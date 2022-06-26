30 Atlet, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye çevresinde 11 tur attı - Son Dakika
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30 Atlet, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye çevresinde 11 tur attı

26.06.2022 12:32

- 30 Atlet, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye çevresinde 11 tur attı Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 11. yıl dönümünde 30 atlet cami etrafında 11 turluk koşu gerçekleştirdi.

- 30 Atlet, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye çevresinde 11 tur attı

EDİRNE - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 11. yıl dönümünde 30 atlet cami etrafında 11 turluk koşu gerçekleştirdi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 11'nci yıldönümünde, 'Selimiye Farkındalık Koşusu' yapıldı. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen etkinlik öncesi Selimiye Meydanı'nda toplanan atletler ısınma hareketleri yararak koşuya hazırlandı. Saat 10.00'da başlayan koşuda, atletler cami etrafında 11 tur attı.

Her yıl geleneksel olarak Selimiye Camii'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının yıldönümünde koşu farkındalığı yaptıklarını söyleyen Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, bu yıl da 11. yıla özel 11 turdan oluşan bir koşu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu yıl 30 atletle koşu yaptıklarını aktaran Akdağ, "Ayrıca bu hafta Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor biliyorsunuz. O da UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor. Bu vesileyle de herkesi Kırkpınar'ı izlemeye ve yağlı güreş coşkusu yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 11'nci yılı dolayısıyla düzenlenen farkındalık koşusuna katılan atletlere turun tamamlanmasının ardından teşekkür belgesi verildi.

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Mimar Sinan Spor Kompleksi gün sayıyor Mimar Sinan Spor Kompleksi gün sayıyor Selimiye Camisi'nin Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 11. yıl dönümünde koşu düzenlenecek Selimiye Camisi'nin Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 11. yıl dönümünde koşu düzenlenecek
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 30 Atlet, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye çevresinde 11 tur attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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