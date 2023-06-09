A Milli Futbol Takım'ımızın aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
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A Milli Futbol Takım'ımızın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takım'ımızın aday kadrosu belli oldu

09.06.2023 16:27

A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı. Kuntz kadroda sürpriz isimlere yer verdi.

ADAY KADRO NETLEŞTİ

A Milli Takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda; 19 Haziran'da Galler ile içerde karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz zorlu maçlar öncesi kadro tercihini yaptı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta Saha/Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok ve Umut Nayır

Son Dakika: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
YORUMLAR (1)
  • Martin Khan: Ben aslında ülkemizin dünya kupasına katılmasını destekleyen birisi değilim. Çünkü performansımız, dünya kupasına göre değil ve yetmiyor. Biz dünya kupasına göre bir ülke ve takım değiliz. Çabalıyor olabiliriz fakat, çaba bazen sonuç getirmez. Biz sadece çırıpınıyoruz. Böyle olmaktansa, hiç katılmamayı tercih ederim. Zaten dünya kupasında bilinen takımlar belli. Almanya, Fransa, İtalya, Brezilya, İngiltere vs. Bu takımlar zaten banko.. Fazla rezil olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Cevap Yaz 9 18 Yayından Kaldır
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Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Mert Günok, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takım'ımızın aday kadrosu belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takım'ımızın aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
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