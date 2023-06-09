A Milli Futbol Takım'ımızın aday kadrosu belli oldu

Martin Khan:

Ben aslında ülkemizin dünya kupasına katılmasını destekleyen birisi değilim. Çünkü performansımız, dünya kupasına göre değil ve yetmiyor. Biz dünya kupasına göre bir ülke ve takım değiliz. Çabalıyor olabiliriz fakat, çaba bazen sonuç getirmez. Biz sadece çırıpınıyoruz. Böyle olmaktansa, hiç katılmamayı tercih ederim. Zaten dünya kupasında bilinen takımlar belli. Almanya, Fransa, İtalya, Brezilya, İngiltere vs. Bu takımlar zaten banko.. Fazla rezil olmaya gerek yok diye düşünüyorum.