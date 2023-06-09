A Milli Futbol Takım'ımızın aday kadrosu belli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı. Kuntz kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
A Milli Takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda; 19 Haziran'da Galler ile içerde karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz zorlu maçlar öncesi kadro tercihini yaptı.
A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
Orta Saha/Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok ve Umut Nayır
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