Son dakika! Barcelona evinde farklı kazandı - Son Dakika
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Son dakika! Barcelona evinde farklı kazandı

14.03.2022 00:56
Son dakika! Barcelona evinde farklı kazandı

Bir son dakika haberine göre UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi olan İspanya'nın Barcelona takımı, ligde sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi olan İspanya'nın Barcelona takımı, ligde sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında oynanan karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Ferran Torres (Dk. 14- penaltıdan, Dk. 21), Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 27) ve Riqui Puig (Dk. 75) attı.

La Liga'da bir maçı eksik olan Barcelona 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

Öte yandan Barcelona'nın defanstaki tecrübeli ismi Gerard Pique, Katalan takımında 600. maçına çıktı.

Barcelona'da 2008 yılından bu yana forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, La Liga'da 397, Şampiyonlar Ligi'nde 122, Kral Kupası'nda 65, İspanya Süper Kupası'nda 16, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 3 ve Avrupa Süper Kupası'nda 2 maç oynadı.

Galatasaray deplasmanda oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı 17 Mart Perşembe günü NEF Stadı'nda oynanacak rövanşta ağırlayacak.

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Galatasaray, İspanya'dan avantajlı dönüyor Galatasaray, İspanya'dan avantajlı dönüyor

Galatasaray, Barcelona, İspanya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! Barcelona evinde farklı kazandı - Son Dakika


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