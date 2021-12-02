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Son dakika... Bedensel engelli milli yüzücü başarısının sırlarını anlattı - Son Dakika

Son dakika... Bedensel engelli milli yüzücü başarısının sırlarını anlattı

02.12.2021 21:12

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Bedensel engelli milli yüzücü başarısının sırlarını anlattı Hayatın Sefa'sı gençlere örnek oluyor Manisa'da yaşayan ve Rombositopeni-radius yokluğu (TAR sendromu) hastalığı nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tam gelişmemiş olan milli yüzücü Sefa Yurtkölesi (27), 3 Aralık Dünya Engelliler...

- Bedensel engelli milli yüzücü başarısının sırlarını anlattı

Hayatın Sefa'sı gençlere örnek oluyor

MANİSA - Manisa'da yaşayan ve Rombositopeni-radius yokluğu (TAR sendromu) hastalığı nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tam gelişmemiş olan milli yüzücü Sefa Yurtkölesi (27), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerine başarı ve motivasyon semineri verdi. Öğrenciler Yurtkölesi'ne büyük ilgi gösterdi.

Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Engelliler Kulübü Danışman Öğretmeni Kuzey Şimşek'in daveti üzerine okulun konferans salonunda 9. sınıfa yeni başlayan öğrencilerle başarı ve motivasyon semineri gerçekleştirdi. Sefa Yurtkölesi, söyleşide yüzmede elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla spordaki yeteneklerini, engellerle başa çıkmanın yollarını ve başarısının sırrını anlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yurtkölesi, söyleşinin ardından gençlerle sohbet edip 'Hayatın Sefa'sı' isimli kitabını imzalarken, azmin karşısında hiçbir engel olmadığını vurguladı.

İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Okan Şahin seminerin ardından Sefa Yurtkölesi'ne çiçek takdim ederek teşekkür etti. Öğrenciler de Sefa Yurtkölesi ile fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Son dakika... Bedensel engelli milli yüzücü başarısının sırlarını anlattı
Son dakika... Bedensel engelli milli yüzücü başarısının sırlarını anlattı
Son dakika... Bedensel engelli milli yüzücü başarısının sırlarını anlattı
Son dakika... Bedensel engelli milli yüzücü başarısının sırlarını anlattı

Engelli, Manisa, Aralık, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Bedensel engelli milli yüzücü başarısının sırlarını anlattı - Son Dakika Spor


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