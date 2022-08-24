Beşiktaş, İngiliz devinden Dele Alli'yi kiraladı

Transfer sezonun bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, İngiliz yıldızı sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladı.
NTV Spor'un haberine göre, Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek Beşiktaş, Alli'nin sezon sonuna kadar olan maaşını üstlenecek. İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro olacak. Alli'yi bu hafta İstanbul'a getirmeyi planlayan Beşiktaş, sağlık kontrolünün ardından transferi resmiyete kavuşturacak.
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