Beşiktaş, İngiliz devinden Dele Alli'yi kiraladı - Son Dakika
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Beşiktaş, İngiliz devinden Dele Alli'yi kiraladı

24.08.2022 15:23

Beşiktaş, Everton'dan İngiliz orta saha Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladı. İngiliz ekibine kira bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, sadece İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar olan maaşını üstlenecek. Alli'yi bu hafta İstanbul'a getirmeyi planlayan Kara Kartal, sağlık kontrolünün ardından transferi resmiyete kavuşturacak.

Transfer sezonun bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, İngiliz yıldızı sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladı.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

NTV Spor'un haberine göre, Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek Beşiktaş, Alli'nin sezon sonuna kadar olan maaşını üstlenecek. İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro olacak. Alli'yi bu hafta İstanbul'a getirmeyi planlayan Beşiktaş, sağlık kontrolünün ardından transferi resmiyete kavuşturacak.

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