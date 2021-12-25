Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihi karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi

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Beşiktaş'ın bugün yapılan 2019 yılı İdari ve Mali Kongresi'nde, kulübün eski başkanlarından Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen dilekçe kabul edildi.

ÜYELER VERDİ

Kongrede bazı üyeler Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için önerge verdi. Orman'ın ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi yönünde verilen önerge, genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi