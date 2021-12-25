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Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihi karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi - Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihi karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi

25.12.2021 11:16

Son dakika: Beşiktaş Genel Kurulu'nda eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesiyle ilgili disipline sevki için verilen önerge oy çokluğuyla kabul edildi

Beşiktaş'ın bugün yapılan 2019 yılı İdari ve Mali Kongresi'nde, kulübün eski başkanlarından Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen dilekçe kabul edildi.

ÜYELER VERDİ

Kongrede bazı üyeler Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için önerge verdi. Orman'ın ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi yönünde verilen önerge, genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi

Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihe geçecek karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi
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Fikret Orman, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihi karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihi karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi - Son Dakika
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