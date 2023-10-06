Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi sona erdi - Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi sona erdi

Son Güncelleme: 06.10.2023 12:43

Son dakika: Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti.

Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde alınan 3-2'lik Lugano mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, peş peşe alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrıldı.

İSTİFA KARARINI LUGANO MAÇINDAN SONRA ALDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti

2. DÖNEMİNDE UMDUĞUNU BULAMADI

Şenol Güneş, Beşiktaş ile geçirdiği ikinci dönemde umduğunu bulamadı. Deneyimli hoca yönetimindeki siyah-beyazlılar 41 maçta sahadan 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Son Dakika: Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti

TAKIMI SAHAYA BURAK YILMAZ ÇIKARACAK

Beşiktaş'ın Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından maçlara Burak Yılmaz yönetiminde çıkması bekleniyor. Siyah-beyazlıların İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmada teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz kenarda olacak.

Son Dakika: Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti

BEŞİKTAŞ SEÇİME GİDİYOR

Seçime gitme kararı alan Beşiktaş'tan yapılan bir diğer açıklamada ise, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi sona erdi - Son Dakika
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