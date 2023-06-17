Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, 2022 yılı mali faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi

Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurula sunuldu.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. Başkan Ali Koç'un ardından yapılan oylamada yönetim kurulu ve üyeler faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi.

DÜNDAR GÖREVE GERİ DÖNDÜ

İbranın ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, daha önce istifa ettiğini açıkladığı görev için devam edip etmemesi yönünde oylama yaptı. Oylama oy çokluğuyla kabul edilirken, uzun süre Dündar aleyhine tezahürat yapıldı.