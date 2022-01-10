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Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! Mesut Özil tercihi çok şaşırttı - Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! Mesut Özil tercihi çok şaşırttı

10.01.2022 18:47
Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! Mesut Özil tercihi çok şaşırttı

Son dakika: Saat 20.00'de Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i şaşırttı. Kaptan Mesut Özil, yedek kulübesinde.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında saat 20.00'de Adana Demirspor'u ağırlayacak. Konyaspor ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmek isteyen Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılması halinde haftayı 3. sırada tamamlayacak.

ADANA FORMDA

Son 4 maçtan 10 puan çıkaran Adana Demirspor ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak.

MESUT YEDEK

Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil yedek kulübesinde. Tecrübeli futbolcunun ilk 11'de yer almaması futbolseverleri şaşırttı.

İLK MAÇI FENER ALDI

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin başında o dönem Vitor Pereira vardı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia.

Ayrıntılar geliyor...

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Fenerbahçe, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! Mesut Özil tercihi çok şaşırttı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! Mesut Özil tercihi çok şaşırttı - Son Dakika
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