Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco oldu - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco oldu

Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco oldu

04.07.2023 10:23

Son dakika: Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine Mario Branco getirildi

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından sportif direktörlük görevi de Mario Branco'ya verildi.

"FUTBOL DÜNYASINDA GÜÇLÜ İLİŞKİLERE SAHİP"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir. 19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip.

OKAN ÖZKAN YARDIMCISI OLDU

Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip. Portekiz Futbol Federasyonu'nda da farklı görevler üstlenen, 2022-23 sezonunda Takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco'nun yardımcılığına da yine kulübümüze Futbol Planlama Yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce Futbol Akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır. Sportif Direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco oldu - Son Dakika
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