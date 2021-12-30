Üye Girişi
Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor - Son Dakika

Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor

30.12.2021 09:54
Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor

Son dakika gelişmelerine göre, 1. Lig'de dibe demir atan Denizlispor karşısında kaçırılan pozisyonlardan çok, yenen 3 gol Florya'da kriz yarattı. Sarı-Kırmızılılar, orta sahadaki defansif gücü artırmak adına yeniden Okay için devreye girdi. Tecrübeli oyuncu dönüşe hazır, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki transfer zirvesinin ardından ilk hamle gerçekleşti. Sarı-Kırmızılılar, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak için tekrar kolladı sıvadı. Özellikle 1. Lig'de zor günler geçiren, 6 haftadır kazanamayan ve dibe demir atan Denizlispor karşısında yenen 3 gol, kaçırılan pozisyonlardan çok daha büyük bir kriz yarattı. Orta sahadaki defansif gücü artırmak ve Marcao -Nelsson ikilisine destek sağlamak için Okay'ın ideal isim olduğu düşünülüyor. Celta Vigo'da süre alamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Sarı-Kırmızılı kulübün gösterdiği ilgiye olumlu geri dönüş yaptığı ve tarafların anlaşmasını beklediği öğrenildi.

BORDEAUX'NUN DA GÜNDEMDE

İspanyol kulübü de kadroda düşünülmeyen Okay Yokuşlu'yu devre arasında elden çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak Fransız ekibi Bordeaux'nun devreye girmesi, bonservis bedeli konusunda Galatasaray'ın işini zorlaştırabilir. Okay geçen sezonun ikinci yarısını da İngiltere Premier Ligi temsilcilerinden West Bromwich'te kiralık olarak geçirmiş ve oldukça başarılı bir grafik ortaya koymuştu. Yaz döneminde birkaç İngiliz kulübüyle masaya da oturan Milli futbolcu, anlaşma sağlayamayınca yoluna Celta Vigo ile devam etmişti. Ancak İspanya Ligi'nde sadece 6 maçta 32 dakika şans bulunca, kulüple bağlar kopma noktasına geldi.

YORUMLAR
500

Okay Yokuşlu, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor - Son Dakika Spor


Rekabet Kurulu izin verdi! Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı Rekabet Kurulu izin verdi! Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı         
09:45
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
09:54 Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor
09:42 İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı
09:28 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı
09:24 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil
09:19 Güne yükselişle başlayan dolar 13.40 seviyesini gördü
09:18 İstanbul'da yılın ilk günü toplu taşıma ücretsiz! 24 saat sürecek
09:15 Diyanet'ten yılbaşı fetvası: Piyango bileti almak, içki içmek helal değil
09:11 Annemizi Saklarken dizisinde ilginç son! Handan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor
09:06 Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar
09:04 "İmamoğlu görevden alınmalı" diyen Bahçeli: Ya İstanbul'un suyuna zehir karıştırırlarsa
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 10:01:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement