Son Dakika: Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Son Dakika: Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i kadrosuna kattı

01.08.2023 18:46

Son dakika: Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i transfer ettiğini açıkladı.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye geçici olarak transfer edilmiştir.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Batuhan Ahmet Şen'in 2023-2024 sezonu sabit ücreti Kulübümüz tarafından ödenecektir. Futbolcumuz Günay Güvenç ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza sezonluk net 19.000.000 TL ücret ödenecektir."

"EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIMA GELDİM"

32 yaşındaki kaleci imza sonrası "Benim için çok gurur verici bir gün. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımına geldim. Geçmiş yıllardaki Galatasaray'ın Avrupa'da kazandığı kupaların hepsine şahit oldum. Hepsinde çok gururlandık. Şimdi artık yeni kupalar kazanmak için ben de buradayım" açıklamalarını yaptı.

Son Dakika: Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i kadrosuna kattı
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Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i kadrosuna kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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