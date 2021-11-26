Son Dakika: Galatasaray'ın en mutlu günü kabusa döndü! Fatih Terim'e ve kulübe ağır derbi cezası

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PFDK, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya'yı yenerek bir üst tura çıktığı maçın bitmesinin ardından Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara ilişkin cezaları açıkladı.

FATİH TERİM KRİTİK HAFTALARDA TAKIMI YALNIZ BIRAKACAK

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi. Deneyimli hoca bu cezayla birlikte Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarını kaçıracak.

505 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

PFDK, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e 3 ay ve 21 günlük hak mahrumiyeti cezası verdi. Öte yandan Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a, kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve teknik direktör Fatih Terim'e toplam 505 bin TL para cezası verildi.