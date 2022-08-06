Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi

06.08.2022 21:05

Galatasaray, bonservisi İngiltere temsilcisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Arsenal'in yıldızı Lucas Torreira'yı resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar transfere ilişkin KAP bildiriminde bulundu.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray, KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu kendisini İstanbul'a getiren özel jetten bir de fotoğraf paylaştı.

Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi

31 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'e yaklaşık 31 milyon euro'ya transfer olan 26 yaşındaki orta saha, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi.

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Lucas Torreira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
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