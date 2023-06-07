Galatasaray, Okan Buruk'un kontratını 1 yıl uzattı - Son Dakika
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Galatasaray, Okan Buruk'un kontratını 1 yıl uzattı

07.06.2023 16:06

Son dakika: Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve deneyimli hocanın kontratının 1 yıl uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ KARAR ALINMIŞTI

Galatasaray, sözleşmesinde bir senelik opsiyon maddesi bulunan teknik direktör Okan Buruk için şampiyonluğun garantilendiği MKE Ankaragücü maçı öncesi aldığı kararı uygulamaya koydu. Sarı-kırmızılılar, deneyimli hocanın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Son Dakika: Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 1 yıl uzattı

MAAŞI 30 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Okan Buruk'un yıllık 20 milyon lira olan sözleşmesi, zam yapılarak 30 milyon liraya yükseltilecek. Deneyimli hoca, Galatasaray'ı şampiyon yaptığı ilk sezonda maddi hiçbir konuda kulüple bir pazarlığa girmemiş ve ücretinin bir kısmını altyapıya bağışlamıştı.

YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: neden sadece 1 yıl uzatıldı. başarısız yabancı hoca olasaydı 3 yıl yapardınız. okan hocanın size şamp. yaşatmasının karşılıgı 1 yıl mı. Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Galatasaray, Okan Buruk'un kontratını 1 yıl uzattı - Son Dakika
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