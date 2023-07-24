Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Ya Ludogorets ya da Ljubljana - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Ya Ludogorets ya da Ljubljana

24.07.2023 13:53

Galatasaray, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle ile oynayacak.

Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.

RAKİP LUDOGORETS-LJUBLJANA GALİBİ OLACAK

Galatasaray, Zalgiris'i geçmesi halinde Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

İşte eşleşmeler;

  • Rakow Czestochowa/ Qarabağ FK- Aris Limassol FC/ FC BATE Borisov
  • HSK Zrinjski/ SK Slovan Bratislava - FC Sheriff Tiraspol/ Maccabi Haifa FC
  • AEK Athens FC - GNK Dinamo/ FC Astana

3. TUR HEYECANI AĞUSTOS'TA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: kalbimiz galatasaray ve diğer Türk takımlarının turlarını geçmesinden yana, yolları açık olsun... Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Ya Ludogorets ya da Ljubljana - Son Dakika


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