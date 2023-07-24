Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.
Galatasaray, Zalgiris'i geçmesi halinde Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
İşte eşleşmeler;
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Ya Ludogorets ya da Ljubljana - Son Dakika