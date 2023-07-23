Son Dakika: Galatasaray, Wilfried Zaha için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig devi Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbaçe'nin de gündeminde olan Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

TAM BİR HUCÜM OYUNCUSU

Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 gol ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.