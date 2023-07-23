Son Dakika: Galatasaray, Wilfried Zaha için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig devi Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbaçe'nin de gündeminde olan Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.
Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 gol ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.
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