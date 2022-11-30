Göztepe-Altay derbisindeki olaylar nedeniyle 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Göztepe-Altay derbisindeki olaylar nedeniyle 19 kişi tutuklandı

30.11.2022 20:49

Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeğinin atılması ve bir taraftarın ağır yaralanmasıyla başlayan olaylarla ilgili adliyeye sevk edilen 29 kişiden 19'u tutuklandı.

TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe- Altay maçıyla ilgili yürütülen soruşturmada 19 kişi tutuklandı. 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞARET FİŞEĞİ FIRLATILDI

27 Kasım'da oynanan maçta Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatıldı. Taraftar Mehmet Çakır ağır yaralandı. Ardından sahaya atlayan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Bu olaylar sokaklara taştı.

AMBULANS ŞOFÖRLERİ SOKTU

İşaret fişeği ambulans şoförleri tarafından sokuldu. Özel ambulans şoförleri A.G. ve H.G. tarafından karşılaşmaya Altay taraftarlarının bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirlendi.

"HEDEF GÖZETMEDEN ATTIM"

İşaret fişeklerinden birini ateşlediği belirlenen Furkan E.'nin ifadesinde "Pişmanım. Fişeği hedef gözetmeden attım. Herhangi birini hedef almadım. Rastgele attım" dediği öğrenildi.

"YA KUPAYI KALDIRIRIZ YA DÖNERLERİ"

Göztepe-Altay maçında bir taraftarın yaralanmasına sebep olan işaret fişeğini stada sokan ambulans şoförlerinden A.G'nin 7 yıl önce sosyal medyada yaptığı kan donduran paylaşımlar ortaya çıktı. A.G'nin gönderisinde paylaştığı bir fotoğrafta duvarda "Ya kupayı kaldırırız ya da dönerleri." yazısının yer alması dikkat çekti.

6222'DEN SABIKASI VAR

Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförlerinden A.G'nin daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

"ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM"

Altay kalecisine korner direğiyle saldıran Göztepe taraftarı Nihat Aydın, "Bir anda kendimi kaybettim. Alkollüydüm, kendimden geçtim. Yaşananları hatırlamıyorum, pişmanım" ifadesini vermişti. Aydın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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