Son dakika haber! 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı

29.03.2022 21:40
Son dakika haber! 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı

Gelen son dakika haberine göre 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında Slovenya'yı 4-3 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hakkı elde etti.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında Slovenya'yı 4-3 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hakkı elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sportni Park Radenci'de oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 45 ve 86. dakikalarda Can Yılmaz Uzun, 57.dakikada Selim Can Sönmez ve 88.dakikada Kenan Yıldız attı.

Slovenya'nın gollerini ise 4.dakikada Niko Kasalo, 47.dakikada Matej Dvorsak ve 72.dakikada Mark Stojinovic kaydetti.

Grubun diğer maçında Sırbistan, Galler'i 4-2 yenerken, bu sonuçların ardından ay-yıldızlılar, 16 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

YORUMLAR
500
U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Avrupa Şampiyonası, Slovenya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı - Son Dakika


Son Dakika
21:20 İtalya maçı öncesi Kuntz'dan açıklama: İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi 'Korkma'
21:16 Biden İstanbul'daki barış müzakeresi hakkında konuştu: Atılan adımları takip ediyoruz
21:10 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktı! Sol gözündeki kırmızılık dikkat çekti
20:39 Eşiyle boşanma aşamasında olan adam arkasında not bırakıp intihar etti
20:34 Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı! Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Beşiktaş'ın ne yapacağı merak konusu! Josef de Souza, ülkesine geri dönebilir
20:01 U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
19:50 Iraklı iş insanı ile aşk yaşadığı iddiasına Ebru Gündeş cephesinden açıklama geldi
19:42 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 21:46:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement