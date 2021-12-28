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Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu:  Sporun tüm alanında hesap verebilirliğin egemen olduğu bir yapıyı tesis edeceğiz - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu:  Sporun tüm alanında hesap verebilirliğin egemen olduğu bir yapıyı tesis edeceğiz

28.12.2021 18:16
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu:  Sporun tüm alanında hesap verebilirliğin egemen olduğu bir yapıyı tesis edeceğiz

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni çıkacak olan spor yasasıyla ilgili olarak, "Her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir bir yapının olması kanaatindeyiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni çıkacak olan spor yasasıyla ilgili olarak, "Her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir bir yapının olması kanaatindeyiz. Bu çalışmanın hayati bir rolü olduğuna inanıyorum. Ortak akıl ve istişare ile ortaya konan bir süreç oldu. Tüm Türkiye olarak bunun güzel sonuçlarını yaşayacağız. Yeni çalışmamızla sporun tüm alanında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin egemen olduğu bir yapıyı tesis edeceğiz. Bu yasa, yönetici, yönetim kurulu üyesi dahil herkesin sorumluluklarını ortaya koyacak. Ben Türkiye'de sorumluluk almaktan çekinmeyecek yüzlerce yönetici tanıyorum. Herkesin kendi yaptığından sorumlu olduğu bir süreci, sporumuz için önemli bir süreç olarak görüyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN Türk ekranlarında Semiha Şahin ve CNN Türk Spor Direktörü Cem Yılmaz'ın sorularını yanıtlayarak yeni çıkacak olan spor yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de sporun tüm paydaşlarıyla birlikte yapılan görüşmelerin ardından ortak akıl süreciyle bir çalışma yaptıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasayla ilgili çalışmaların sona geldiğini belirterek bu yasanın spordaki sürdürülebilirlik açısından hayati bir önemi olduğunu belirtti.

"SPORDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPININ OLMASI KANAATİNDEYİZ"Yeni çıkacak yasa ile birlikte herkesin sorumluluk alanının belli olacağını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Denetlenme, çok gerekli ve önemli bir süreç. İnanıyorum ki sporumuzun bu günleri, çok mutlu tablolara bizleri şahit kılacak. Biz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir bir yapının olması kanaatindeyiz. Bu çalışmanın hayati bir rolü olduğuna inanıyorum. Ortak akıl ve istişare ile ortaya konan bir süreç oldu. Tüm Türkiye olarak bunun güzel sonuçlarını yaşayacağız. Yeni çalışmamızla sporun tüm alanında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin egemen olduğu bir yapıyı tesis edeceğiz. Bu yasa, yönetici, yönetim kurulu üyesi dahil herkesin sorumluluklarını ortaya koyacak. Ben Türkiye'de sorumluluk almaktan çekinmeyecek yüzlerce yönetici tanıyorum. Herkesin kendi yaptığından sorumlu olduğu bir süreci, sporumuz için önemli bir süreç olarak görüyoruz. Burada amaç, Türkiye'nin iddiasını yükseltmek ama birkaç branşta değil. Türkiye'nin her branşta birçok yetenekli sporcusu var ve biz bunları ortaya çıkarmak zorundayız. Bizim iyiyi teşvik etme konusunda sorumluluklarımız var. Bizim el birliği ile sporun tüm iyi yönlerini ortaya çıkaracak, sporu tabana yayacak çalışmalara olan ilgiyi arttırma sorumluluğumuz var. İnanıyorum ki bu süreç, 84 milyonu gururlandıracak bir süreç olacak" diye konuştu."EMRE İLE BU YOLCULUKTA SÜREKLİ BİRLİKTEYİZ"Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek dünya kısa kulvar rekorunu kıran Emre Sakçı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, yüzmenin kendileri için önemli branşlardan biri olduğunu vurguladı. Emre Sakçı ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, " Gaziantep'te Türkiye'nin en modern havuzunu açtık ve bu Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor. Bu havuzdan nice şampiyonlar çıksın, dedik. Mutluyum çünkü yüzme bizim en önem verdiğimiz branşlardan birisi. Bu konulardaki gelişimi, sonuçları hep birlikte görüyoruz. Sadece Emre'nin dünkü başarısı değil. Emre ile bu yolculukta sürekli birlikteyiz. Olimpiyatlarda onunla birlikteydik. Yüzmede olimpiyatlara rekor bir kotayla katıldık. Bizim bu çerçevede özellikle büyük umutlarımız var. Yakın gelecekte yüzmede birçok başarıyı birlikte yaşayacağız. Emre ayak seslerini duyurmuştu ve devam edecektir inşallah" şeklinde konuştu."BİZ ÇOCUKLARDAKİ HEVESİ, CİDDİ BİR İRADEYE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"

Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Yetenek taraması ve spora yönlendirme projemiz var. Bu proje kapsamında 1 milyon 300 binden fazla çocuğumuzun taramasını gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı ve ailelerimizle işbirliği içerisindeyiz. Ailelerimizin bilinci bizleri ayrı umutlandırıyor. Biz çocuklardaki hevesi, ciddi bir iradeye dönüştürmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda kat ettiği çok önemli bir yol var. Cumhurbaşkanımızın sporu engin bir vizyon ile sahiplenmesi bizim için çok önemli. 85 milyonun ortak sevincini ve mutluluğunu görünce bu yolun ne kadar mutlu olduğunu fark ediyoruz" diye konuştu.


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Mehmet Kasapoğlu, Cem Yılmaz, CNN Türk, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu:  Sporun tüm alanında hesap verebilirliğin egemen olduğu bir yapıyı tesis edeceğiz - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu:  Sporun tüm alanında hesap verebilirliğin egemen olduğu bir yapıyı tesis edeceğiz - Son Dakika
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