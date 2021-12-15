Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için vereceği karar konusunda son aşamaya geldi.

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör için Portekizli Bruno Pinheiro, Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay'ı aday olarak belirlemiş ve son kararı başkan Ahmet Nur Çebi'ye bırakmıştı. Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile sürekli istişare halinde bulunan başkan Çebi, yönetimin büyük bir bölümünün de istediği Bruno Pinheiro'da karar kıldı. Siyah-beyazlı kulübün, Pinheiro'dan kulübü Estoril ile sözleşmesini feshetmesini istediği ve Portekizli teknik adamı İstanbul'a davet ettiği öğrenildi.Portekizli teknik adam ile görüşmelerin resmiyete dökülmesi halinde anlaşma 1.5 yıllık olacak.