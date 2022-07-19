Son dakika haber... Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, iki oyuncu transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haber... Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, iki oyuncu transfer etti

19.07.2022 15:43
Son dakika haber... Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, iki oyuncu transfer etti

Son dakika haberine göre Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Emre Batur ve Halil Dolaşık'ı kadrosuna kattı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Emre Batur ve Halil Dolaşık'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2022-2023 voleybol sezonu transfer çalışmaları kapsamında iki voleybolcu ile anlaşma sağladı.

Bursa temsilcisi, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 2,01 metre boyundaki Emre Batur ve Altekma'da oynayan 1,96 metre boyundaki Halil Dolaşık'ı renklerine bağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde smaçörler Dmitrii Bahov ve Gökhan Gökgöz, pasör Murilo Radke, orta oyuncu Uğur Güneş ve pasör çaprazı Berk Dilmenler'le yeniden anlaşmış, liberolar Caner Ergül ve Burak Çevik, orta oyuncu Fatih Cihan, pasör çaprazı Metin Toy, smaçörler Erenhan Can ve Emre Berat Fırat'ı kadrosuna katmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Son dakika haber... Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, iki oyuncu transfer etti - Son Dakika

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