Son dakika haber... ÇESK, bölgenin en çok kupa kazanan takımı oldu

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK), 2022 yılında bölgenin en çok kupa kazanan takımı olma unvanını elde etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün (ÇESK) karate, kickboks ve futbol branşlarının başarılı sporcularını kabul etti. Belediye Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Çiftçi, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek sporun ve sporcunun daima yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. ÇESK Kulübü Başkanı Hasan Akan Başkan Çiftçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Futbolda ÇESK'in U-14, U-16 ve U-18 takımları 2021-2022 sezonunda liglerini zirvede bitirerek şampiyonluğa ulaştı. Futbol branşında toplam 4 kupa kazanılırken, ÇESK Kulübü 2022 yılında bölgenin en çok kupa kazanan takımı olma unvanını elde etti.

Karate branşında 2022 yılında düzenlenen 3 şampiyonaya katılan ÇESK karate takımı 10 altın, 6 gümüş ve 15 bronz madalya olmak üzere toplamda 31 madalya kazanma başarısı gösterdi. Kick-boks takımı, bu yıl katıldığı organizasyonlarda 18 altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazandı. - KOCAELİ