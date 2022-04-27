Son dakika haber | Çukurova Belediyespor, Perulu voleybolcu Angela Leyva'yı transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haber | Çukurova Belediyespor, Perulu voleybolcu Angela Leyva'yı transfer etti

27.04.2022 09:46
Son dakika haber | Çukurova Belediyespor, Perulu voleybolcu Angela Leyva'yı transfer etti

Edinilen son dakika haberine göre Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, Perulu smaçör Angela Leyva'yı kadrosuna kattı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, Perulu smaçör Angela Leyva'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda Peru Milli Takım formasıyla tüm yaş kategorilerinde madalya kazanma başarısı gösteren, çeşitli zamanlarda en iyi smaçör, en skorer, en iyi hücum eden ve sezon MVP'si unvanlarının da sahibi smaçör Angela Leyva ailemize katıldı." ifadelerine yer verildi.

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voleybol, Çukurova, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Çukurova Belediyespor, Perulu voleybolcu Angela Leyva'yı transfer etti - Son Dakika


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