Son dakika haberleri... SPOR Mensah Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız - Son Dakika
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Son dakika haberleri... SPOR Mensah Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız

11.10.2022 17:17

Son dakika gündem haberi... SPOR Mensah Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağızİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, Bu maç çok önemli. Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız dedi.

SPOR Mensah Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, Bu maç çok önemli. Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbolcular, kulüp tesislerinde gerçekleşen idmanda kuvvet ve pas çalışması yaptı. Antrenman öncesi konuşan Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, Taraftarımızın maça gelmesi, bize destek olması lazım. Bu maç çok önemli. Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız. Cumartesi günü Galatasaray'a karşı önemli bir maç olacak. Hocamızın desteği ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir maç oynayıp, iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum diye konuştu.

MIGUEL CARDOSO GALATASARAY ÇOK ÖNEMLİ BÜYÜK BİR RAKİP

Kayserispor'un kanat oyuncusu Miguel Cardoso ise Trabzonspor maçını küçük detaylarla kaybettik. Önümüzde Galatasaray maçı var. Galatasaray çok önemli büyük bir rakip. Gerekli mücadeleyi gösterim 3 puanı almak istiyoruz ifadelerini kullandı.

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Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puanı inanıyor Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puanı inanıyor Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Son dakika haberleri... SPOR Mensah Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız - Son Dakika

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