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Son dakika haber... Ortaca Belediyespor'da transfer çalışmaları hız kazandı - Son Dakika

Son dakika haber... Ortaca Belediyespor'da transfer çalışmaları hız kazandı

03.11.2021 13:45
Son dakika haber... Ortaca Belediyespor'da transfer çalışmaları hız kazandı

Son dakika spor haberi: Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Ortaca Belediyespor Futbol Takımı'nda yeni yönetimin oluşması ile transfer ve sezon hazırlık çalışmaları hız kazandı.

Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Ortaca Belediyespor Futbol Takımı'nda yeni yönetimin oluşması ile transfer ve sezon hazırlık çalışmaları hız kazandı.

Ortaca Belediyespor Başkanı Erem Kaya, takımın altyapısından yetişen ve uzun yıllar kaptanlık yaptıktan sonra geçen sezon futbolu bırakan Semihcan Aslan'ın takıma geri döndüğünü duyurdu. Başkan Erem Kaya, "Büyük Ortaca Belediyespor taraftarı bugünün tarihini bir yere not alın. Uzun yıllar formamızı alnının akı ile terleten kaptanımız Semihcan Aslan bu zorlu süreçte elini taşın altına koydu. Bıraktığı futbola Ortaca Belediyespor forması ile geri döndü. Ayrıca, genç oyunculara örnek olacak şekilde evladı hastanede tedavi altında iken takıma ağabeylik yapmak için tesislere geldi ve antrenmana katıldı. Tarih bu fedakarlıkları unutmaz" dedi.

Ortaca Belediyespor Futbol Takımı oyuncusu Semihcan Aslan ise futbola başladığı ve uzun yıllar görev yaptığı Ortaca Belediyespor için her zaman elini taşın altına koymaya hazır olduğunu söyledi.

BAL'da 155 maçta 14 gol

Futbola Ortaca Belediyespor altyapısında başlayan Semihcan Aslan, 2004'te Muğlaspor'a transfer oldu. 2011-2012 sezonundan yeniden Ortaca forması giymeye başlayan Aslan, 2015-2016 sezonuna kadar siyah-beyazlı kulüpte oynadı. 2016-2017 sezonuna Kuşadasıspor'da başlayan Aslan, devre arasında yeniden Ortaca'ya döndü. Sağ bek, sağ ve sol kanatta forma giyen Semihcan Aslan BAL Ligi'nde 115 maçta 14 gol kaydetti. - MUĞLA

Son dakika haber... Ortaca Belediyespor'da transfer çalışmaları hız kazandı

Amatör Lig, Ortaca, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Ortaca Belediyespor'da transfer çalışmaları hız kazandı - Son Dakika Spor


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