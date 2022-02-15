Üye Girişi
Son dakika haber | Pazarspor, Teknik Direktör Selçuk Yıldırımkaya ile yolları ayırdı - Son Dakika

Son dakika haber | Pazarspor, Teknik Direktör Selçuk Yıldırımkaya ile yolları ayırdı

15.02.2022 11:08
Son dakika haber | Pazarspor, Teknik Direktör Selçuk Yıldırımkaya ile yolları ayırdı

Son dakika haberleri: Pazarspor, Teknik Direktör Selçuk Yıldırımkaya ile sözleşmeyi karşılıklı feshederek yollarını ayırdı.

Pazarspor, Teknik Direktör Selçuk Yıldırımkaya ile sözleşmeyi karşılıklı feshederek yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Pazarspor'da, üst üste alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Selçuk Yıldırımkaya'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Ayrılığın ardından açıklama yapan Yıldırımkaya, "Benim için çok özel bir yeri olan, her zaman ilkleri yaşadığım, ilk profesyonel futbolculuk, ilk antrenörlük ve ilk teknik direktörlük görevine başladığım Pazarspor kulübünden, kulübün menfaatleri doğrultusunda ayrılmış bulunmaktayım. Hedefimiz play-off oynamak ve bir üst lige çıkmaktı. Özveriyle fedakarlıklarla bu zorlu lig mücadelesinde futbolcu kardeşlerimle birlikte çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Hepsine gösterdikleri iyi niyet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ayrılıklar üzücü de olsa her zaman kalbim, gönlüm ve ruhum Pazarspor la birlikte olacak" dedi. - RİZE

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Pazarspor, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Pazarspor, Teknik Direktör Selçuk Yıldırımkaya ile yolları ayırdı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
11:01 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!
10:56 Kalp Yarası dün neler oldu? Ayşe'yi kaybeden Ferit ne yapıyor?
10:43 İşgal beklenirken Kremlin'in açıklaması büyük ses getirdi: Putin müzakere ve diyaloğa hazır
10:41 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Alparslan'ın yeni planı ne olacak?
10:38 Gole top toplayıcı engeli! Ender görülen olay hakemleri bir araya getirdi
10:30 Önce hap vermiş, sonra içki içirmişti! Başhekim, kadın doktora cinsel saldırıdan 15 yıl ceza aldı!
10:33 İnternet sitesine öyle bir ilan verdi ki gören aradı
10:30 Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 11:14:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Pazarspor, Teknik Direktör Selçuk Yıldırımkaya ile yolları ayırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement