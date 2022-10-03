Son dakika haber! Savaş mağduru tenisçi kardeşler - Son Dakika
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Son dakika haber! Savaş mağduru tenisçi kardeşler

03.10.2022 10:33
Son dakika haber! Savaş mağduru tenisçi kardeşler

Son dakika haberler... Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün (ATDSK) sahip çıktığı savaş mağduru Ukraynalı kardeşler ilk kupalarını aldı.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün (ATDSK) sahip çıktığı savaş mağduru Ukraynalı kardeşler ilk kupalarını aldı.

Ukrayna'nın Odesa şehrinde yaşayan ve savaş nedeniyle ailesiyle birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan 14 yaşındaki Fedor Zalievsky, e-posta yoluyla ATDSK'dan yardım istemiş, yazışmalar ve görüşmeler sonunda ise geçtiğimiz mart ayında Adana'ya gelmişti. 42 yaşındaki bankacı annesi Julia ve 7 yaşındaki kız kardeşi Polina ile birlikte Adana'ya yerleşen Ukraynalı genç, tenis kariyerini ATDSK'da sürdürmeye başladı. Anne ve 2 çocuğuna Adana'da ev kiralandı, Türkiye'de oturma izni alındı, geçici kimlik kartı verildi.

Genç tenisçinin ülkesinde tenis oynayan kızkardeşi Polina da ATDSK'daki yaz tenis okullarıyla birlikte tenis antrenmanlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Zalievsky kardeşlere Türkiye'deki turnuvalara katılımı için Türkiye Tenis Federasyonu'ndan ferdi sporcu lisansı da çıkarıldı.

Savaş mağduru tenisçi kardeşlerden Polina Zalievsky ATDSK'da yapılan 8-9-10 Yaş Sonbahar Kupası Tenis Turnuvası'nda turuncu topta, ağabeyi de yine Adana'da yapılan TTF'nin 16 Yaş Sonbahar Kupası'nda final oynadılar. Türkiye'de kariyerlerinin ilk kupalarını final oynayarak alan Ukraynalı kardeşler, mutluluklarını anneleri Julia ve 3 aylığına Türkiye'ye gelen 43 yaşındaki babaları Yevhenii ile paylaştılar. Polonya'da limanda çalışan ve işini online olarak sürdüren baba Zalievsky, "Savaş Ukrayna'da hepimizi, özellikle çocukları çok büyük etkiledi. Savaş ortamında e-posta gönderen oğlumun yardım talebine karşılık veren, bizleri herhangi bir karşılık beklemeden kulüplerinde ağırlayarak, çocuklarımızın tenis kariyerlerinin sürmesini sağlayan ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin ve yönetimine, antrenörlere teşekkür ederim. Onların desteğiyle çocuklarımız kariyerlerinin ilk kupalarını aldılar" dedi. Ukraynalı kardeşleri diledikleri kadar kulüplerinde misafir edebileceklerini bildiren ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin de, "Kendilerine ferdi lisans çıkardık. Ukrayna'daki kulüpleriyle bağlantı kuramadığımız için Ukrayna Tenis Federasyonu'na yazı yazarak, bu sporcuların lisanslarını almak istediğimizi de bildirdik. Bu gerçekleştiği takdirde iki kardeş bizim sporcumuz olarak tenis antrenmanlarını sürdürecekler. Yeni şampiyon raketlerimizden ikisi de onlar olacak" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Tenis, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber! Savaş mağduru tenisçi kardeşler - Son Dakika

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