Süper Lig ekipleri Samsunspor'un 33 yıllık acısını paylaştı

Süper Lig ekipleri, Samsun spor futbol takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenleri andı.

Aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un da bulunduğu bazı kulüpler sosyal medya hesaplarından Samsunspor'un 33 yıllık acısını paylaştı.

Beşiktaş paylaşımında "Samsunspor ve Türk spor tarihinin en acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989'un yıl dönümünde Samsunspor camiasının acısını bir kez daha yürekten paylaşıyor, trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunspor kafilesini saygıyla ve rahmetle anıyoruz." açıklamasını yaparken Fenerbahçe ise "33 yıl önce bugün, trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunspor kafilesini saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verdi.

Galatasaray, "Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden Samsunsporlu futbolcuları ve teknik heyet personelini rahmetle anıyoruz.", Trabzonspor, "33 yıl önce bugün geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunsporlu futbolcuları saygı ve rahmetle anıyoruz.", Demir Grup Sivasspor ise "20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Samsunsporluları saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, da "20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Malatya deplasmanına gelirken geçirdiği kazada hayatlarını kaybeden futbolcuları ve teknik heyeti rahmetle anıyoruz." ifadesi ile Karadeniz ekibinin acısına ortak oldu.

Ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Adanaspor, Manisa FK, Giresunspor ve Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından Samsunspor'un acısını paylaştı.