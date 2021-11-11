Son dakika haberi... İnhisar'a spor yatırımları

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçelerine bir takım spor yatırımlarının imza törenine katılarak tesislerin hayırlı olmasını diledi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Gençlik ve Spor Bakanlığının Bilecik'te yapacağı yatırımlarla ilgili protokol törenine katılım sağlamak için Ankara'ya gitti. Başkan Kepez'e AK Parti İnhisar İl Başkanı Osman İşleten eşlik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı imza töreni sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Kepez, "Bakanlığımız tarafından Bilecik il geneline büyük yatırımların imzaları atıldı. Bizlerde ilçe belediye başkanları olarak ilçelerimize gelen yatırımların protokolünü imzaladık. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yatırımların ilimize ilçemize gelmesinin sağlayan herkese ilçem adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Kepez, Bakan Kasapoğlu'na Abdullah Mihalgazi'nin kılıcının bulunduğu tabloyu ve İnhisar Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla 'Osmanlı döneminde İnhisar' kitabını hediye etti. - BİLECİK