Son dakika haberi | Köyler arası düzenlenen dostluk turnuvasında kavga çıktı! - Son Dakika
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Son dakika haberi | Köyler arası düzenlenen dostluk turnuvasında kavga çıktı!

17.07.2022 20:37
Son dakika haberi | Köyler arası düzenlenen dostluk turnuvasında kavga çıktı!

Son dakika haberler... Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında iki takım oyuncuları ve taraftarlar taş ve sopalarla birbirine saldırdı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında iki takım oyuncuları ve taraftarlar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Jandarmanın tarafları ayırmak için havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde köy takımları arasında dostluk turnuvası düzenlendi. Aşağıdağ köyündeki yeni yapılan çim sahada düzenlenen turnuvada, Yediğelli ve Hacılı takımları karşılaştı. Yedigelli ve Hacılı arasında oynanan müsabaka 4-1 Yedigelli'nin mağlubiyeti ile devam ederken çıkan kargaşa sonrası ortalık resmen savaş alanına döndü.

Futbolcular ve taraftarların birbirlerine girmesinin ardından Alaplı İlçesine bağlı jandarma ekipleri, oyuncu ve taraftarları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Buna rağmen taraflar bir süre daha kavga etmeyi sürdürdü. Jandarma güçleri kavgayı önlemekte zorlanırken zaman zaman havaya silah atarak kavgayı önlemeye çalıştığı görüldü. Çıkan olaylarda bir jandarmanın kolu kırılırken 3 jandarma personeli yaralandı. Sonradan, Karşılıklı iki köy kavgasına dönen olaylarda birçok kişi çeşitli yerlerinde yaralandı. Olayların büyümesinin ardından Kdz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan takviye ekip istenildi. Yaşanan olayın ardından Alaplı Kaymakamlığı'nın konu ile ilgili soruşturma açacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Hisarcık, Alaplı, kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Köyler arası düzenlenen dostluk turnuvasında kavga çıktı! - Son Dakika

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