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Novak Djokovic'in Avustralya'daki durumu yarın belli olacak - Son Dakika

Novak Djokovic'in Avustralya'daki durumu yarın belli olacak

15.01.2022 00:54

Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali için yeniden mahkemeye başvuran tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Sırp raket Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağını pazar günü yapılacak duruşmadan çıkacak karar belirleyecek.

Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali için yeniden mahkemeye başvuran tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Sırp raket Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağını pazar günü yapılacak duruşmadan çıkacak karar belirleyecek.

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin yetkilerini kullanarak vizesini iptal etmesi üzerine Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi Novak Djokovic'in davasını Avustralya Federal Mahkemesine sevk etti.

Pazar günü yerel saatle sabah 9.30'da görüleceği açıklanan duruşmadan çıkacak kararla, Sırp raket Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağı belli olacak.

Duruşma 3 hakimle yapılırsa temyiz yolu kapanıyor

Federal Mahkeme Yargıcı David O'Callaghan'ın, duruşmanın tek bir yargıç tarafından mı yoksa üç yargıçtan oluşan bir heyetle mi ele alınacağına karar vermeye çalıştığı bildirildi.

Yasaya göre, duruşmanın üç yargıçla yapılması durumunda, çıkacak karar için temyiz yolu kapanıyor.

Djokovic'in avukatları yazılı savunma taslaklarını gün ortasına kadar sunmayı kabul ederken, Bakan Hawke'yi temsil eden avukatların yazılı cevaplarını bu gece 22.00'ye kadar mahkemeye vermeleri gerekiyor.

Ünlü tenisçinin avukatları, Hawke'nin, Djokovic'in aşı karşıtı bir toplumun sembolü olarak görüldüğü gerekçesiyle vizesini iptal ettiğini ileri sürdü.

Djokovic'in Avustralya'da bu yönde bir davranış sergilemediğini belirten avukatlar, bu nedenle vize iptalinin yasal bakımdan geçersiz olduğunu savunuyor.

Avustralya Sınır Koruma görevlileri tarafından gözaltına alındığı açıklanan Djokovic'in, mülteci gözaltı merkezine nakledileceği bildirildi, ancak hangi gözaltı merkezine nakledileceği ve şu ana kadar nerede tutulduğu bilinmiyor.

Davası sonuçlanana kadar Avustralya'da kalması mahkeme tarafından garanti altına alınan ünlü raketin bu süreçte gözaltında tutulması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararı ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da, antrenmanlarını sürdürüyordu.

Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.

Novak Djokovic'in Avustralya'daki durumu yarın belli olacak
Novak Djokovic'in Avustralya'daki durumu yarın belli olacak
Novak Djokovic'in Avustralya'daki durumu yarın belli olacak

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Avustralya, Tenis, Sırp, GÖÇ, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Novak Djokovic'in Avustralya'daki durumu yarın belli olacak - Son Dakika Spor


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