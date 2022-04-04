Son dakika haberi! Sigorta Shop Üst Yöneticisi Kaya, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımları tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Sigorta Shop Üst Yöneticisi Kaya, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımları tebrik etti

04.04.2022 15:15
Son dakika haberi! Sigorta Shop Üst Yöneticisi Kaya, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımları tebrik etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sigorta Shop Üst Yöneticisi (CEO) Aydın Kaya, Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan İlbank ile Çukurova Belediyespor'u kutladı.

Sigorta Shop Üst Yöneticisi (CEO) Aydın Kaya, Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan İlbank ile Çukurova Belediyespor'u kutladı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Yarı final ve final etaplarının ardından ilk iki sırada yer alan İlbank ve Çukurova Belediyespor'un Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükseldiğini anımsatan Kaya, "Her iki takımı da canı gönülden kutluyor, önümüzdeki sezon yer alacakları Misli.com Ligi'nde kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu Son dakika haber: Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne tebrik Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne tebrik

Çukurova, voleybol, Sigorta, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Sigorta Shop Üst Yöneticisi Kaya, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımları tebrik etti - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar
15:17 Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
12:16 Eşi ve arkadaşları ikna etmiş! Ali Atay'ın saç ektirdiği iddiası sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:27:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sigorta Shop Üst Yöneticisi Kaya, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımları tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement