Son dakika haberi! Sivasspor'un yeni transferi Caroline sakatlandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Sivasspor'un yeni transferi Caroline sakatlandı!

07.03.2022 15:49
Son dakika haberi! Sivasspor'un yeni transferi Caroline sakatlandı!

Bir son dakika haberine göre Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Maria Caroline talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Maria Caroline talihsiz bir sakatlık geçirdi. Caroline, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Sivasspor'da, sakatlık şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda takıma transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Maria Caroline sakatlandı.

Galatasaray maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak hastaneye götürülen Caroline'nin tedavisi sürüyor. Dizinden sakatlanan ve koltuk değnekleri ile yürüyen Caroline'nin bir süre daha yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. - SİVAS

Son dakika haberi! Sivasspor'un yeni transferi Caroline sakatlandı!

YORUMLAR
500
Sivasspor Kadın Futbol Takımı'na Nikaragualı transfer! Sivasspor Kadın Futbol Takımı'na Nikaragualı transfer!

Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Sivasspor'un yeni transferi Caroline sakatlandı! - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!
15:35 Evinin duvarında bulduğu tozlu sandıkta "Açmayın" notu yazmasına rağmen sandığı açtı
15:31 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Bizim bayrağımızda kan yoktur ve olmayacak!
15:28 Kadın muhtarlarla buluşan İmamoğlu manşeti verdi: Kadınlar İBB Başkanı'na diz çöktürttü
15:27 Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirmişti, son yolculuğuna uğurlandı!
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
15:18 Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:54:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sivasspor'un yeni transferi Caroline sakatlandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement