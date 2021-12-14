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Son dakika haberi: Türk boks kulübü EC BOXİNG'den dev transfer - Son Dakika

Son dakika haberi: Türk boks kulübü EC BOXİNG'den dev transfer

14.12.2021 09:44
Son dakika haberi: Türk boks kulübü EC BOXİNG'den dev transfer

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bugüne kadar yaptığı sekiz maçın sekizini de nakavtla kazanmış olan Ukraynalı ağır sıkletin dev boksörlerinden Ihor Shevadzutskyi, EC BOXİNG ile sözleşeme imzalayarak bundan sonraki maçlarını Türk kulübünün forması altında gerçekleştirme kararı aldı.

Bugüne kadar yaptığı sekiz maçın sekizini de nakavtla kazanmış olan Ukraynalı ağır sıkletin dev boksörlerinden Ihor Shevadzutskyi, EC BOXİNG ile sözleşeme imzalayarak bundan sonraki maçlarını Türk kulübünün forması altında gerçekleştirme kararı aldı.

Merkezi Hamburg'da bulunan ve bugüne kadar başta Amerika ile Almanya olmak üzere dünyanın dört bir yanında dev galalar düzenleyerek, yüzlerce şampiyonluk kazanmış olan EC BOXİNG, dev bir transfere daha imza attı. Ukrayna'nın yenilgisiz devi olarak bilinen ağır sıklet boksör Ihor Shevadzutskyi, EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan ile kulüp binasında transfer için imzayı attı.

Erol Ceylan: "Hedefimiz dünya liderliği"

Kulüp Başkanı Erol Ceylan, hedeflerinin profesyonel boksta dünya liderliğini ele geçirmek olduğunu vurgulayarak, "Boksta 'kral klasmanı' olarak kabul edilen ağır sıklette bir numara olmak istiyoruz. Bu klasmanda dünya lideri olacak yeteneğe sahip isimleri arıyoruz ve Ihor da bunlardan biri. Uzun zamandan beri bu dala konsantre oldum ve şu an için onun üzerinde ağır sıklet boksörümüz mevcut. Bu klasmanda çok güçlüyüz. Bu gücü biraz daha betonlayarak sabitleştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda gelecekte daha büyük başarılara imza atacak olan Ihor Shevadzutskyi de renklerimize katarak ilerleyen dönemlerde dünyanın zirvesine yerleşip, bu pazara hükmetmek istiyoruz. Böylesi gelecek vadeden boksörlerle anlaşmalarımız ileriki dönemlerde de devam edecek" şeklinde konuştu.

Gücü ve kuvveti ile ön plana çıkan Ukraynalı boksör Ihor Shevadzutskyi, HULK lakabı ile anılıyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Türk boks kulübü EC BOXİNG'den dev transfer
Son dakika haberi: Türk boks kulübü EC BOXİNG'den dev transfer

Amerika Birleşik Devletleri, Erol Ceylan, Almanya, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Türk boks kulübü EC BOXİNG'den dev transfer - Son Dakika Spor


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