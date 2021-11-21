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Son dakika haberi... Van Gölüspor'dan destek ziyaretleri - Son Dakika

Son dakika haberi... Van Gölüspor'dan destek ziyaretleri

21.11.2021 12:20
Son dakika haberi... Van Gölüspor'dan destek ziyaretleri

Son dakika haber... Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Van Gölüspor, destek ziyaretlerine başladı.

Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Van Gölü spor, destek ziyaretlerine başladı.

Bölgesel Amatör Ligde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlikle 7 puanla 3'üncü sırada bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Van Gölüspor Kulüp Yöneticileri, hafta sonu seyircisi önünde oynayacağı Şırnak İdmanyurdu maçı öncesi Vanlı iş adamları, STK temsilcileri, kurum ve kuruluşları ziyarete başladı.

Van Gölüspor Kulüp Başkanı Yakup Akanöz, Yönetim Kurulu Üyesi Ferdi Eryaşar ve Tüm Spor Adamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Van Şube Başkanı Sacit Solmaz'ın olduğu yönetim kurulu ile birlikte STK temsilcileri başta olmak üzere VOSİAD Başkanı Şemsettin Bozkurt, Tuşba Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öndül ve Vangölü Turizm sahibi Sertaç Kartal'ı ziyaret ettiler.

"Destek ziyaretlerimiz devam edecek"

Yapılan destek ziyaretleri hakkında açıklama yapan Van Gölüspor Kulüp Başkanı Yakup Akanöz, "Destek ve tanışma ziyaretlerimiz devam edecek. Bu ilin tüm dinamiklerini takımımıza ve gençlerimize maddi ve manevi destek olmaya bekliyoruz" dedi.

Ziyarete eşlik eden TÜMSAD genel Başkan Yardımcısı ve Van TÜMSAD Başkanı Sacit Solmaz ise bir spor adamı olarak Van Gölüspor başta olmak üzere ilin tüm spor faaliyetlerinde olacaklarını belirterek, BAL Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Van Gölüspor Kulübüne herkesin elinden geldiği ölçüde destek olması gerektiğini belirtti.

"Bu takım Van'ın ve Vanlıların takımı"

Kulüp Yöneticisi Ferdi Eryaşar da, yaptıkları ziyaretlerin maddi veya manevi anlamda kulübe fayda sağlayacağını belirterek, "Buradaki temel amaç, gençleri topluma kazandırma ve iyi bir birey olmasına destek sunmaktadır. Van Gölüspor, Van'ın ve Vanlıların takımı. Bu anlamda herkesi destek olmaya bekliyoruz" dedi.

Ziyaret kapsamında Van Gölüspor'un 65 numaralı formaları hediye edildi. Kulüp Başkanı Yakup Akanöz ve yönetim kurulu, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan memnun olduklarını belirttiler. - VAN

Son dakika haberi... Van Gölüspor'dan destek ziyaretleri
Son dakika haberi... Van Gölüspor'dan destek ziyaretleri
Son dakika haberi... Van Gölüspor'dan destek ziyaretleri
Son dakika haberi... Van Gölüspor'dan destek ziyaretleri
Son dakika haberi... Van Gölüspor'dan destek ziyaretleri
Son dakika haberi... Van Gölüspor'dan destek ziyaretleri

Sivil Toplum Kuruluşları, Bozkurt, Şırnak, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Van Gölüspor'dan destek ziyaretleri - Son Dakika Spor


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