Son dakika haberleri! BAL derbisinde kazanan yok

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta yer alan Diyarbakır'ın iki takımı arasında oynanan maçta Bağlar Belediye spor ve Diyarbakırspor 0-0 berabere kaldı.
Seyrantepe spor tesislerinde oynanan karşılaşmada iki takım da birbirlerine üstünlük sağlayamayınca puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 10'a yükselterek namağlup unvanını ve çıkışını sürdürdü. Diyarbakırspor ise 3. maçında ilk puanını aldı.
BAL'da Diyarbakır takımlarının aldığı sonuçlar
1. Bölge 2. Grup
Bağlar Belediyespor-Diyarbakırspor: 0-0
1. Bölge 3. Grup
12 Bingölspor-Bismil 21Spor: 5-1
Çınar Belediyespor- Elazığ Kovancılarspor: 0-1
Elazığ Yolspor-Bismil 1936 Spor: 3-1
Haftanın Programı
Diyarbakırspor- Batman 72 Belediyespor
Muş Belediyespor-Bağlar Belediyespor
Bismil 21Spor-Elazığ Yolspor
Bismil 1936Spor-Çınar Belediyespor
Kızıltepespor-Silvan Belediyespor - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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