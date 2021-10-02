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Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından

02.10.2021 21:45

Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kazancı, kritik bir maç oynadıklarını dile getirerek, "Milli aradan önce son derece kritik bir karşılaşmaydı. Son iki lig maçımızda puan kaybetmiştik. Çok eksiğimiz var. Bugün Vida tekrar sahalara döndü. Diğerleri de yavaş yavaş kadromuza dahil olacak. Dolayısıyla milli araya girerken böyle bir galibiyet almak bizim için çok önemliydi. Milli aradan sonraki zor periyoda eksiksiz girmek amacımızdı. Üç puanı da aldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Ceyhun Kazancı, maçın hakemiyle ilgili bir soru üzerine, "Taraftarlarımız gördü zaten. Çok fazla yorum yapmaya bence gerek yok şu anda. Başkanımız bu konuyla ilgili daha detaylı bilgilendirme yapacak ama bizler de mutlu değiliz. Bugün maalesef bizi çok mutlu eden bir performans olmadı." ifadelerini kullandı.

Sakatlıkları nedeniyle bazı futbolcularının ülke milli takımlarına gidemeyeceğini anlatan Kazancı, "Bir hafta içinde neredeyse hiçbir sakatımız kalmayacak. Bir tek N'Koudou'nun durumu milli maç arasından biraz öteye geçebilir. Onun dışında bütün sakatlarımızın iyileşeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından
Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından
Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından
Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından
Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından

Sivasspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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