Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig 18. Hafta - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig 18. Hafta

10.04.2022 14:12
Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig 18. Hafta

Son dakika haberi: Talasgücü Belediyespor ligin son haftasında deplasmanda Yahyalısporu 4-1 mağlup etti.

Talasgücü Belediyespor ligin son haftasında deplasmanda Yahyalısporu 4-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor ligin son hafta maçında deplasmanda Yahyalıspor'u ilk yarıda attığı goller ile 4-1 yenerek sezonu 47 puanla zirvede tamamladı.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Turan Çakıl xx, Beran Yalçın xx, Muhammed Apaydın xx

Yahyalıspor: Ömer Anıl Polat x, Devlet Karataş x, Serkan Yıldız x, İsmail Dayı x, Abdullah Enes Ozan x, Latif Aydemir x, Batuhan Şimşek x, Gökhan Savranlar x, Hasan Pamuk x, Eray Ergin x, Beytullah Özcan x

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx (Osman Gündoğdu x dk.85), Gökhan Öz xx, Muhammed İbrahim Şahinkaya xxx, Furkan Camcı xxx, Uğurcan Gülay xx, Ramazan Taş xx, Osman Can Çötür xx, Mustafa İlkay Kartal xx (Muhammet Özdemir Dk.70 xx), Gökalp Kahya xxx, Muzaffer ilhan xx, Eren Toksoy xxx (Berkay Yılmaz Dk.46 xx)

Goller: Eray Ergin (dk.65) (Yahyalıspor), Eren Toksoy (dk.2 ve 36), Uğurcan Gülay (dk.24), Ramazan Taş (dk.40) (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

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Ramazan Taş, Amatör Lig, Gülay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig 18. Hafta - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig 18. Hafta - Son Dakika
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