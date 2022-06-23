Son dakika haberleri... Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis'ten transfer açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis'ten transfer açıklaması Açıklaması

23.06.2022 20:42
Son dakika haberleri... Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis'ten transfer açıklaması Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis, Türk vatandaşlığı da bulunan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin'ın transferine çok yakın olduklarını söyledi.

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis, Türk vatandaşlığı da bulunan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin'ın transferine çok yakın olduklarını söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan 51 yaşındaki Itoudis, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili, "Wilbekin'a çok yakınız. Aynı şekilde Nando de Colo ile görüşmelerimiz devam ediyor, kendisi de kalmak istiyor. Melih'i, Motley'i, Samet'i açıkladık. Taraftarlarımızın sabırlı olmasını rica ediyorum. Paniğe kapılmasınlar. Şu an basketbol pazarında kimler uygun, kimler alınabilir ve kimya oluşturabilecek kişileri araştırıyoruz." diye konuştu.

Jan Vesely ile ayrılmadan önce konuştuğunu aktaran Itoudis, "Artık bir ortam değişikliği istiyordu, bir aile kararı oldu. O yüzden ona saygı duymamız gerekiyor." dedi.

2013-2014 sezonunda Banvit'i çalıştıran Itoudis, CSKA Moskova'ya giderken Bandırma'dan erken ayrılmak zorunda kaldığını ancak kendisine kentte büyük bir sevgi gösterildiğini kaydetti.

Türk milletinin misafirperverlik gibi çok güzel özelliklerinin olduğunu belirten Yunan spor adamı, "Geçmiş yıllarda Türkiye'de görev yaptığım dönemde çok güzel zamanlar geçirdim. Türk ve Yunan halklarının çok fazla benzer özellikleri var. Nereye giderseniz gidin beni tanıdıkları anda Yunan olduğum için hemen Yunan müzikleri çalmaya başlarlardı. Bu tarz şeyler çok güzel." şeklinde görüş belirtti.

"Obradovic'le hep fikir alışverişinde bulunduk"

Sarı-lacivertli ekibin eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in basketbol, Fenerbahçe ve kendisi için çok önemli bir insan olduğunu aktaran Itoudis, " Panathinakos'ta 13 yılımızı birlikte geçirdik. Amsterdam'da tanıştık ve tanışmamız bir Noel turnuvasında oldu. O dönem ben Zagreb'in koçuydum o da Badalona'nın koçuydu. O günden bugüne, farklı yerlerde de olsak hep fikir alışverişinde bulunduk. Panathinaikos'un büyümesine yardımcı olduk, kupalar kazandık ama daha da önemlisi kazanma kültürü yarattık. İnanılmaz bir basketbol ortamı oldu. Çok değişik jenerasyonlardan çok iyi oyuncular yetişti." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin başına geçtiği sürece de değinen Itoudis, şunları kaydetti:

"Teklif ilk geldiğinde CSKA Moskova ile 1 yılım daha vardı. Ama teklif geldiği dönemde hem ülkede (Rusya) hem kulübümüzde bazı sıkıntılar vardı. Oyuncular gitmeye başlamıştı. Ben hiç orayı bırakmam gerekecek bir duruma geldiğini düşünmemiştim çünkü her şey devam ediyordu. Ama geminin hafif hafif batmaya başladığını hissedince kaptan olarak ilk atlayan olmak istemedim ve elimden geldiği kadar devam ettim. Ama böyle bir teklif geldiğinde de CSKA yönetimiyle konuştum, değerlendirdik. Onlar da saygı duydular. Orada yaşadıklarım ve başarılarım için çok onurluyum. Fenerbahçe'den gelen teklif benim için büyük bir teklifti, onurluyum. Ben her zaman yeni yollar, yeni heyecanlar ve yeni başarılar peşinde koşan birisiyim."

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Kaynak: AA

Dimitris Itoudis, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis'ten transfer açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis'ten transfer açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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